PM Anwar seru rakyat kibarkan Jalur Gemilang sempena Hari Kebangsaan

KUALA LUMPUR: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru rakyat Malaysia mempamerkan semangat patriotik dengan mengibarkan Jalur Gemilang sempena sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini.

Beliau berkata pengibaran Jalur Gemilang adalah antara cara untuk memuliakan simbol kebangsaan itu.

“Itu sahaja saya minta tunjuk, bahawa ada signifikan ada tanda kita semua bersama daripada semua kaum, semua peringkat umur, tidak kira parti kita memuliakan Jalur Gemilang, harap syarikat swasta, pejabat, pusat perniagaan walau ada berapa hari, terus kibarkan Jalur Gemilang sehingga Hari Malaysia.”

“Jaga keamanan, perpaduan, bekerjasama untuk bawa kebaikan kepada negara, jangan kita bawa kepada kejahatan dan perpecahan, kita tahu dari awal merdeka dan Malaysia itu semua kita tahu induknya Melayu dan Bumiputera, tetapi beri peluang dan tempat juga pada Cina, India dan hak yang lain, jangan pertikai itu,“ kata beliau.

Anwar berkata demikian dalam ucapannya ketika merasmikan pembukaan Lebuhraya Lembah Klang Timur (EKVE) Seksyen Satu di Plaza Tol Ampang di sini hari ini.

Sementara itu, ketika ditemui pemberita usai perasmian berkenaan, Perdana Menteri berkata sambutan kemerdekaan wajar dimanfaatkan sebagai usaha memperkukuh perpaduan rakyat.

“Jadikan ini peluang untuk perkasa perpaduan, muafakat dan kerja sebagai satu pasukan, jangan soal kesetiaan kepada negara,“ kata beliau.

Dalam pada itu, ditanya mengenai perkembangaan Rang Undang-Undang (RUU) Pembaharuan Semula Bandar (PSB) yang ditangguhkan perbahasannya selepas pembentangan bacaan kali kedua di Dewan Rakyat semalam, Anwar berkata RUU itu perlu dilihat sebagai satu usaha untuk membangunkan semula kawasan bagi membantu rakyat miskin mendapat kediaman lebih selesa.

Beliau turut menegaskan bahawa RUU itu digubal bukan bertujuan untuk mengambil hak Melayu, sebaliknya untuk memberi keselesaan kepada rakyat yang tinggal di bangunan yang usang.

“Soal demografi Cina nak ambil semua itu rampas, tak benar, kita akan pertahankan kepentingan semua kaum, pembangunan itu adalah utama bagi menengah M40, B40, dan ada yang miskin Melayu ramai, ada India dan Cina juga, soal nilai ambang itu (kadar persetujuan minimum pemilik/penghuni) mereka setuju untuk naikkan sekitar 80 peratus,“ kata beliau.

Anwar berkata ada pihak yang bercakap tanpa memahami realiti kehidupan rakyat apabila masih terdapat keluarga besar yang tinggal dalam unit flat kecil, malah ada juga dua keluarga terpaksa berkongsi satu rumah.

Justeru, beliau menegaskan wakil rakyat perlu turun padang untuk melihat sendiri keadaan sebenar agar lebih tersentuh dengan kesusahan yang dialami rakyat. – Bernama