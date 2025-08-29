PM berpuas hati persiapan Hari Kebangsaan 2025 berjalan rapi dan penuh semangat

PUTRAJAYA: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berpuas hati dengan persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2025 yang disifatkan berjalan rapi serta penuh semangat, khususnya melibatkan ribuan pelajar persembahan teres grafik manusia, kata Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil.

Beliau yang juga Jurucakap Kerajaan MADANI berkata Perdana Menteri turut mengingatkan para menteri supaya hadir bagi menunjukkan sokongan, kerana acara itu merupakan satu acara kenegaraan yang penting.

“Beliau (Anwar) merasakan persiapan itu berjalan dengan rapi dan melihat semangat dalam kalangan anak-anak yang terlibat persembangan human graphic sangat mengujakan.”

“Saya lihat beliau (Anwar) berpuas hati dengan tahap persiapan,“ katanya pada sidang media mingguan di sini hari ini.

Ditanya mengenai jangkaan pengunjung di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini, Fahmi berkata bilangan pengunjung dijangka sama seperti tahun lepas iaitu lebih 100,000 orang, berdasarkan data penggunaan pengangkutan awam dan rekod Perbadanan Putrajaya (PPj).

Fahmi berkata sebagai langkah kawalan, core island Putrajaya akan ditutup kepada kenderaan persendirian bermula 6 petang ini, bagi memastikan kelancaran dan keselamatan.

Beliau berkata Perdana Menteri telah turun padang untuk menyaksikan raptai penuh sambutan Hari Kebangsaan yang diadakan pagi tadi, yang berjalan lancar serta dihadiri lebih 5,000 pengunjung.

“Perdana Menteri turut membuat kejutan dengan singgah bertemu 2,000 pelajar yang membentuk pasukan human graphic.”

“Rata-rata pelajar berkenaan menunjukkan semangat yang sangat tinggi,“ katanya.

Fahmi berkata pelbagai program sisipan sempena Hari Kebangsaan akan disediakan, antaranya Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri esok di Taman Ekspo Pertanian Malaysia (MAEPS), Serdang, yang akan disiarkan secara langsung di semua saluran televisyen.

Beliau berkata buat julung kalinya, sambutan Bulan Kebangsaan akan dimeriahkan dengan program Riuh Merdeka 2025 yang diadakan selama 30 jam tanpa henti iaitu bermula 12 tengah hari esok hingga 6 petang, 31 Ogos.

Program berkenaan akan berlangsung di Tapak Parkir Monumen Alaf Baharu di Presint 2, Putrajaya, dengan pengunjung bakal disajikan aktiviti berunsur perpaduan, kebudayaan dan kreativiti Malaysia melalui seni, muzik serta komuniti.

Selain itu, acara Kira Detik Merdeka juga akan diadakan di lokasi sama pada 11.55 malam, 30 Ogos manakala Sambutan Ambang Merdeka di Dataran Merdeka bermula 5 petang pada hari yang sama.

Bertemakan “Malaysia MADANI: Rakyat Disantuni”, sambutan Hari Kebangsaan tahun ini berlangsung di Dataran Putrajaya, manakala sambutan Hari Malaysia akan diadakan di Pulau Pinang pada 16 September. – Bernama