Seorang lemas, tiga hilang selepas sampan karam di Sungai Krian Sarawak

BETONG: Seorang daripada empat lelaki yang hilang selepas sampan membawa 10 penumpang karam di Sungai Krian berhampiran Feri Kaba, Saratok, semalam telah ditemukan lemas pada hari ini.

Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak mengesahkan mangsa berusia 25 tahun itu merupakan jurumudi sampan yang ditemui kira-kira 91.44 meter dari pengkalan feri.

“Tiga lagi masih hilang dan semua mereka adalah pekerja warga Indonesia,” jelas jurucakap tersebut dalam kenyataan rasmi.

Pihak bomba menerima panggilan kecemasan mengenai insiden itu pada pukul 6.13 petang semalam sebelum pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Saratok tiba di lokasi sejauh 56 kilometer.

Kesemua 10 mangsa merupakan pekerja sebuah syarikat yang sedang dalam perjalanan pulang dari tapak kerja di Jeti Sesang menuju ke Jeti Pusa ketika kejadian.

Sampan tersebut karam di tengah sungai menyebabkan enam mangsa warga Indonesia berjaya menyelamatkan diri dengan berpaut pada sebuah tongkang berhampiran.

Operasi mencari dan menyelamat bermula pada pukul 7.40 pagi tadi dengan pembukaan Pos Kawalan Tempat Kejadian di Tebingan Feri Kaba.

Taklimat operasi turut diadakan bersama agensi berkaitan dan penduduk kampung bagi mempertingkatkan usaha mencari tiga mangsa yang masih hilang. – Bernama