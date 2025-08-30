Sultan Selangor tekankan kemerdekaan amanah bersama bukan simbolik

SHAH ALAM: Kemerdekaan yang dikecapi negara bukan sekadar simbolik sebaliknya amanah besar yang perlu dijaga setiap rakyat dengan penuh tanggungjawab, perpaduan dan jati diri yang kukuh.

Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menegaskan setiap rakyat perlu menghayati erti sebenar kemerdekaan yang diperjuangkan oleh generasi terdahulu yang telah berkorban dengan sepenuh jiwa bagi membebaskan negara daripada cengkaman penjajah.

Baginda menitah semangat perpaduan dan keharmonian antara kaum, agama dan budaya mesti terus dipelihara selain setiap individu menanamkan jati diri kepada negara.

“Walaupun kebebasan bersuara merupakan hak yang dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan, ia mesti digunakan dengan penuh berhemah dengan batas dan had yang diperuntukkan oleh undang-undang,“ titah Sultan Sharafuddin.

Baginda menyeru rakyat sentiasa memupuk semangat persaudaraan dan muafakat tanpa mengira perbezaan, menghargai keamanan dan kemerdekaan serta menghayati nilai kesetiaan, hormat-menghormati dan tanggungjawab dalam kehidupan bermasyarakat.

Sultan Sharafuddin berharap semangat kemerdekaan menjadi pendorong kepada rakyat untuk memperkukuh pembangunan diri, keluarga dan negara serta kembali kepada prinsip Rukun Negara dan mengamalkannya.

Baginda turut berdoa agar Selangor dan Malaysia kekal aman, makmur, dirahmati Allah selain menzahirkan harapan semangat kemerdekaan menjadi pendorong rakyat negara ini untuk bersama-sama membina masa depan yang lebih gemilang. – Bernama