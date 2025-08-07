Thailand dan Kemboja ikrar patuh gencatan senjata, elak provokasi

KUALA LUMPUR: Thailand dan Kemboja mengulangi komitmen untuk mematuhi gencatan senjata di sepanjang sempadan bersama.

Kedua-dua negara bersetuju mengekalkan jumlah tentera sedia ada tanpa penambahan kekuatan ketenteraan.

Mereka juga berikrar untuk mengelak tindakan provokatif seperti tembakan ke arah kedudukan lawan.

Perjanjian ini dicapai dalam Mesyuarat Luar Biasa Jawatankuasa Sempadan AM (GBC) di Wisma Perwira.

Minit persetujuan menekankan larangan pembinaan atau penambahbaikan infrastruktur ketenteraan di kawasan masing-masing.

Kedua-dua pihak turut komited untuk tidak menggunakan kekerasan terhadap orang awam atau objek awam.

Mesyuarat dipengerusikan bersama Timbalan Perdana Menteri Kemboja Jeneral Tea Seiha dan Pemangku Menteri Pertahanan Thailand Jeneral Nattaphon Narphanit.

Beberapa pemimpin termasuk Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail turut hadir sebagai pemerhati.

Perjanjian ini juga meliputi perlindungan tentera yang ditawan mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa.

Tawanan perang perlu dibebaskan segera selepas permusuhan aktif berakhir.

Mekanisme rundingan dua hala akan digunakan untuk mencegah eskalasi konflik di sempadan.

Komunikasi tetap antara unit ketenteraan di sempadan akan dikekalkan bagi mengelak pertembungan.

Mesyuarat Jawatankuasa Sempadan Serantau (RBC) dijadualkan dalam dua minggu selepas pertemuan ini.

Saluran komunikasi langsung antara menteri dan ketua tentera kedua negara akan diperkukuh.

Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk tidak menyebarkan maklumat palsu bagi mengurangkan ketegangan.

Mesyuarat GBC seterusnya akan diadakan dalam tempoh sebulan dengan lokasi belum diputuskan.

Jika perlu, mesyuarat luar biasa akan diadakan untuk membincangkan isu gencatan senjata. – Bernama