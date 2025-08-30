Thailand masuki fasa kerajaan sementara selepas Paetongtarn dipecat

BANGKOK: Thailand akan memasuki tempoh kerajaan sementara susulan pemecatan Paetongtarn Shinawatra sebagai Perdana Menteri oleh Mahkamah Perlembagaan pada Jumaat.

Pengarah Institut Pengajian Asia Timur di Universiti Thammasat, Profesor Madya Dr Chaiwat Meesanthan, berkata apabila seorang perdana menteri meletak jawatan atau dipecat, seluruh Kabinet juga perlu melepaskan jawatan masing-masing.

“Thailand kini memasuki tempoh pentadbiran sementara, dengan Timbalan Perdana Menteri mengambil alih sementara tugas Perdana Menteri sehingga pemimpin baharu dipilih,” katanya ketika dihubungi Bernama pada Jumaat.

Terdahulu, Mahkamah Perlembagaan Thailand memecat Paetongtarn kerana melanggar etika dan integriti.

Dalam keputusan 6-3, mahkamah mendapati pemimpin berusia 39 tahun itu gagal mengekalkan piawaian etika yang diperlukan bagi seorang perdana menteri ketika panggilan telefonnya dengan Presiden Senat Kemboja Hun Sen pada Jun lalu.

Keputusan itu menjerumuskan negara, bersama ekonominya yang rapuh, ke dalam ketidaktentuan yang lebih mendalam.

Sehingga Parlimen memilih perdana menteri baharu, Perdana Menteri Pemangku, Phumtham Wechayachai dijangka mengetuai kerajaan sementara.

Namun, Chaiwat memberi amaran bahawa situasi ini akan menjejaskan kestabilan politik dan ekonomi dalam jangka pendek, sementara operasi kerajaan boleh terganggu sehingga pentadbiran penuh berfungsi semula.

Beliau menambah, di bawah Perlembagaan, perdana menteri baharu mesti dipilih daripada “Senarai Calon Perdana Menteri” rasmi yang dikemukakan oleh parti politik semasa pilihan raya.

Mengenai garis masa pemilihan, Chaiwat berkata sebaik sahaja jawatan perdana menteri kosong, Parlimen mesti bersidang secepat mungkin untuk memilih pengganti.

“Dijangka Speaker Parlimen akan menetapkan sidang ini dalam minggu depan atau tidak lama selepas itu. Matlamatnya ialah memastikan kerajaan baharu dibentuk dengan segera supaya negara dapat terus ditadbir tanpa kelewatan,” katanya.

Pada masa ini terdapat lima calon yang layak daripada senarai dikemukakan menjelang pilihan raya 2023: Chaikasem Nitisiri daripada Pheu Thai, Anutin Charnvirakul (Bhumjaithai), Pirapan Salirathavibhaga (United Thai Nation Party), Jurin Laksanawisit (Parti Demokrat) dan Prayuth Chan-o-cha (United Thai Nation Party).

Kerajaan campuran semasa Thailand, yang diketuai oleh Pheu Thai bersama 10 parti lain, menguasai 253 kerusi, manakala pembangkang yang diketuai Parti Rakyat menguasai 239 kerusi, termasuk Bhumjaithai yang keluar daripada gabungan itu pada Jun lalu - BERNAMA