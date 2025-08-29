Tommy Thomas bantah beberapa bahagian pernyataan saksi Najib dalam saman fitnah

SHAH ALAM: Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas membantah beberapa bahagian dalam pernyataan saksi yang dikemukakan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam saman berhubung kenyataan fitnah membabitkan pembunuhan wanita Mongolia yang diterbitkan dalam buku berjudul My Story: Justice in the Wilderness.

Peguam Alan Adrian Gomez, yang mewakili Thomas, membangkitkan bantahan terbabit ketika bekas Perdana Menteri itu membaca pernyataan saksi pada hari kedua perbicaraan saman fitnah terhadap Thomas dan GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Khadijah Idris.

Bahagian yang dibantah itu antaranya berkaitan penyiasat persendirian P. Balasubramaniam.

Hakim Khadijah menetapkan 19 Sept ini untuk mendengar hujahan lisan dan menyampaikan keputusan.

Pada 11 Okt tahun lepas, Najib memberikan keterangan bahawa beliau tidak pernah mengarahkan bekas anggota Unit Tindakan Khas (UTK) Cif Inspektor Azilah Hadri dan Koperal Sirul Azhar Umar untuk membunuh Altantuya Shaariibuu pada 2006, kerana beliau tidak pernah bertemu dengan wanita Mongolia itu.

Bekas Ahli Parlimen Pekan itu memfailkan saman berkenaan pada 2021 dengan menamakan Thomas dan GB Gerakbudaya Enterprise Sdn Bhd sebagai defendan pertama dan kedua.

Dalam pernyataan tuntutannya, Najib, 72, mendakwa bahawa Thomas telah mengarang dan menyebabkan penerbitan buku itu yang mengaitkannya dengan pembunuhan Altantuya.

Beliau mendakwa buku itu diterbitkan oleh defendan kedua (Gerakbudaya) dan diedarkan di negara ini pada hujung Januari 2021, seterusnya diedarkan secara meluas di pasaran antarabangsa.

Najib mendakwa kenyataan fitnah itu antaranya membawa maksud beliau telah mengarahkan Azilah dan Sirul untuk membunuh Altantuya serta telah mengelirukan rakyat mengenai kejadian pembunuhan itu untuk menutup kesalahannya.

Beliau mendakwa reputasinya terjejas akibat penerbitan kenyataan fitnah itu dan menuntut ganti rugi am, ganti rugi teruk, ganti rugi teladan terhadap kedua-dua defendan, serta perintah agar defendan mengeluarkan kenyataan fitnah daripada buku terbabit - BERNAMA