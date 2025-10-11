Warga Turkiye ditahan cuba bawa keluar ikan hidup tanpa permit di KLIA

SEPANG: Seorang lelaki warga Turkiye berusia 52 tahun telah ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) pada pukul 6.26 petang semalam.

Beliau ditahan kerana cuba membawa keluar 10 ekor ikan hidup jenis Discus tanpa dokumen yang sah.

Penahanan itu adalah hasil perkongsian maklumat dan kerjasama Pasukan Keselamatan Penerbangan (AVSEC) yang mengesan bagasi mencurigakan.

Bagasi tersebut dikesan di Pintu Perlepasan Terminal Satelit, Terminal 1 KLIA.

Pemeriksaan lanjut mendapati bagasi itu mengandungi 10 ekor ikan hidup yang dibawa oleh penumpang tersebut.

Penumpang itu dijadualkan untuk berlepas ke Doha, Qatar pada masa kejadian.

Individu berkenaan gagal mengemukakan permit eksport yang diperlukan untuk membawa keluar ikan hidup.

Dia juga tidak dapat menunjukkan dokumen sokongan yang sah termasuk lesen daripada Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia.

Sijil kesihatan daripada Jabatan Perikanan juga tidak dapat dikemukakan oleh suspek.

Semua ikan yang dirampas itu akan diambil tindakan lanjut di bawah Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011.

AKPS memaklumkan bahawa tindakan tegas akan diambil terhadap individu yang cuba mengeksport atau mengimport haiwan hidup tanpa dokumen sah.

Tindakan ini adalah bagi memastikan kawalan biosekuriti dan keselamatan sempadan negara sentiasa terpelihara. – Bernama