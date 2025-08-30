Zahid: Hormati cita rasa anak muda tunjuk semangat patriotik

JELEBU: Semua pihak, terutama golongan muda perlu diberi ruang untuk menzahirkan semangat patriotik mengikut cita rasa mereka melalui pelbagai pendekatan, kata Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.

Beliau berkata hal ini termasuk menyertai aktiviti konvoi bermotosikal bagi meraikan sambutan itu, sekali gus memperkukuh jalinan perpaduan dalam kalangan masyarakat.

“Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Untuk orang muda, kita kena tahu cita rasa mereka yang merupakan pendukung pada generasi yang kita bina akan datang. Cita rasa mereka juga berbeza dengan cita rasa orang lama.

“Jadi, kita harus memahami keperluan mereka. Kalau mereka menunggang ‘kapcai’ untuk memperlihatkan dukungan Hari Kebangsaan, maka kita ‘kapcaikan’ diri kita untuk bersama-sama dengan mereka,” katanya.

Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Program Kembara Merdeka Akar Umbi Negeri Sembilan yang turut dihadiri Exco Kanan negeri Datuk Seri Jalaluddin Alias di sini hari ini.

Bersempena dengan program berkenaan, Ahmad Zahid turut menyertai konvoi dengan menunggang motosikal dari Dataran Majlis Daerah Jempol hingga Perhentian Bas Simpang Pertang.

Dalam pada itu, beliau turut menyeru seluruh rakyat untuk mengetepikan segala perbezaan politik, agama, bangsa dan budaya sekali gus memperkukuh semangat perpaduan, terutama dalam menyambut Hari Kebangsaan.

Sementara itu, Jalaluddin berkata program berkenaan disertai 270 motosikal konvoi merdeka dan 25 kenderaan pengiring serta 400 belia dari seluruh Negeri Sembilan sekali gus menunjukkan semangat kemerdekaan dan meningkatkan jati diri.

“Program ini ialah kembara antara wakil rakyat dengan pemimpin pada peringkat akar umbi bersama dengan rakyat daripada pelbagai kaum dan latar belakang bagi menyambut Hari Kebangsaan ke-68.

“Kita tidak mempunyai sebarang perbezaan dan yang penting ialah semangat untuk menyambut hari kemerdekaan ini harus ditanam dan dijiwai oleh setiap individu dan masyarakat di dalam negara kita termasuk Negeri Sembilan,“ katanya- BERNAMA