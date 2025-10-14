Penduduk Orang Asli Malaysia dianggarkan meningkat kepada 227,900 pada 2025

PUTRAJAYA: Populasi Orang Asli di Malaysia dianggarkan meningkat kepada 227,900 orang pada tahun 2025 berbanding 213,461 orang pada tahun 2020.

Kadar purata pertumbuhan tahunan penduduk ini dicatatkan sebanyak 1.2 peratus berdasarkan Laporan Khas Demografi Orang Asli yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia.

Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin menyatakan bahawa Pahang mencatatkan penduduk komuniti Orang Asli tertinggi dengan 82,824 orang pada tahun 2020.

Perak mencatatkan jumlah kedua tertinggi iaitu 58,942 orang diikuti oleh Selangor dengan 21,312 orang. Daerah Batang Padang di Perak merekodkan jumlah penduduk Orang Asli tertinggi seramai 17,092 orang.

Daerah Lipis di Pahang mencatatkan 14,999 orang manakala Rompin di Pahang mencatatkan 14,985 orang.

Komposisi penduduk Orang Asli pada tahun 2020 terdiri daripada 108,354 lelaki atau 50.8 peratus berbanding 105,107 perempuan atau 49.2 peratus. Nisbah jantina kekal pada 103 lelaki bagi setiap 100 perempuan pada tahun 2020 dan 2010.

Wilayah Persekutuan Labuan mencatatkan nisbah jantina tertinggi iaitu 150 lelaki bagi setiap 100 perempuan diikuti oleh Sabah (116) dan Kedah (115).

Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga kumpulan etnik utama iaitu Senoi, Melayu Proto dan Negrito yang merangkumi 18 subetnik berbeza.

Peratusan penduduk Melayu Proto meningkat kepada 44.4 peratus pada tahun 2020 manakala Senoi dan Negrito masing-masing menurun kepada 53.5 peratus dan 2.1 peratus.

Etnik Senoi terdiri daripada subetnik Temiar, Semai, Mah Meri, Jahut, Che Wong dan Semoq Beri. Kumpulan Melayu Proto pula merangkumi Jakun, Temuan, Semelai, Orang Kuala, Orang Kanaq dan Orang Seletar.

Kumpulan Negrito terdiri daripada subetnik Kensiu, Kintaq, Jahai, Mendriq, Bateq dan Lanoh. Majoriti penduduk Orang Asli bekerja sendiri dengan peratusan meningkat kepada 59.7 peratus pada tahun 2020 berbanding 50.2 peratus pada tahun 2010.

Pekerja sektor swasta merupakan kumpulan kedua tertinggi dengan 28.7 peratus diikuti pekerja kerajaan (6.6 peratus), pekerja keluarga tanpa gaji (4.3 peratus) dan majikan (0.7 peratus).

Bilangan kelahiran hidup Orang Asli pada tahun 2024 ialah 4,198 menurun sebanyak 9.1 peratus daripada 4,620 kelahiran pada tahun 2020.

Pahang merekodkan bilangan kelahiran hidup tertinggi dengan 1,779 pada tahun 2024. Kematian Orang Asli meningkat 23.4 peratus kepada 1,278 pada tahun 2024 daripada 1,036 pada tahun 2020.

Pahang juga merekodkan kematian tertinggi iaitu 526 pada tahun 2024. Penyakit jantung iskemik merupakan sebab kematian utama penduduk Orang Asli pada tahun 2020 dengan 12.5 peratus berbanding pneumonia yang menjadi punca utama pada tahun 2010 dengan 12 peratus. – Bernama